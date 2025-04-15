NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die finalen Resultate des Maschinenbauers hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Details zeige sich, dass sich die Stärke im Geschäft mit der milchverarbeitenden Industrie und im Bereich der Dienstleistungen fortsetze./rob/tih/la;