Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’533 1.2%  Bitcoin 68’978 0.3%  Dollar 0.7894 0.2%  Öl 60.7 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
Wie viel Verlust ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren gekostet
Tesla-Aktie: Vorbereitung auf Betriebsratswahl 2026 - Gewerkschaft intensiviert Mitgliederwerbung in Grünheide
DroneShield-Aktie im Fokus: Strategischer Millionen-Auftrag zum Quartalsabschluss
Suche...
Rohstoffe aktuell 28.12.2025 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.532,63 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,01 Prozent auf 79,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 79,16 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,59 Prozent auf 2.413,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 2.452,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,81 Prozent auf 1.897,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.932,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’877.66 11’325.63
Gold Krügerrand 1 oz 3’672.20 3’509.53
Gold Philharmoniker 1 oz 3’702.70 3’545.16
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 698.69 662.22
Goldbarren 250 g - philoro 29’188.64 28’339.01
Silber CombiBar® 100 g 327.85 222.52
Silber Maple Leaf 1 oz 73.00 62.18
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’284.83 1’957.27

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie im Fokus: Strategischer Millionen-Auftrag zum Quartalsabschluss
Saxo Banks Outrageous Predictions für 2026: Goldrally bis 6.000 US-Dollar? So könnte Chinas Gold-Yuan alles verändern
Tech-Aktien im Check: So stark profitierten Anleger von Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon
Ausblick 2026: Kapazitätsfragen und EMA-Entscheidung dürften Kurs der Novo Nordisk-Aktie bestimmen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
KW 52: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien-Kauf mit Signalwirkung: Tim Cook verdoppelt Beteiligung an Nike
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Darum könnten Anleger von diesen Regionen profitieren
Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück?
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen der Weihnachtswoche
19:55 Selenskyj von Trump in Florida empfangen
19:49 Moskau: Putin und Trump setzen auf Arbeitsgruppen zu Ukraine
18:53 ROUNDUP 2: Selenskyj trifft Trump - Ukraine wirbt für Druck auf Russen
18:19 Nebel legt Flughafen Dortmund weitgehend lahm
18:18 ROUNDUP/Trump vor Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert
18:05 Trump vor Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert
17:48 Banaszak: Gesellschaft glücklicher, wenn weniger ungleich
17:48 Gebiet in Dolomiten limitiert Skipässe - gegen volle Pisten
17:47 Nordkoreas Kim zelebriert enge Beziehungen zu Moskau