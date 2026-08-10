Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet GEA-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 64,50 Euro auf "Neutral" belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Montag. Im Detail habe die operative Marge (Ebitda) des Anlagenbauers vom Geschäftssegment Pure Flow Processing (PFP) profitiert. Das Segment habe bei der Marge um 2,5 Prozentpunkte besser abgeschnitten als erwartet.

Aktieninformation im Fokus: Die GEA-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Um 09:22 Uhr wies die GEA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.3 Prozent auf 64.00 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 0.78 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31’427 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 13.2 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte GEA am 10.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 07:24 / BST



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