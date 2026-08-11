Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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11.08.2026 14:02:00
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
Die von Alcon am Vorabend publizierten Zahlen zum zweiten Quartal sind vor allem gewinnseitig über den Erwartungen ausgefallen.
Alcon-Aktie steigt nach Prognoseerhöhung
Alcon-Aktien steigen an der SIX zeitweise um 5,14 Prozent auf 61,32 CHF. Auf Jahressicht liegen die Alcon-Aktien aber immer noch im Minus.
ZKB-Analyst Daniel Jelovcan spricht von einem starken Wachstum bei Alcon. Das Unternehmen habe im zweiten Quartal nochmal einen Gang höher geschaltet. Angesichts der Wachstumsbeschleunigung dürfte es weniger Anlass zur Sorge geben, dass die Guidance für 2026 nicht erreicht wird, ergänzt Bernstein-Analystin Susannah Ludwig.
Equipment und Kontaktlinsen treiben Wachstum
Das Wachstum wurde massgeblich von den Bereichen Equipment und Ocular Health getragen. Laut Analysten hat etwa das Geschäft mit Kontaktlinsen und dem Equipment für Operationssäle positiv überrascht.
Gleichzeitig halten die Experten fest, dass sich der Markt für Katarakt-Operationen (Grauer Star) weiterhin schwach entwickle. Zudem habe Alcon am Vorabend angekündigt, man habe nach Auswertung neuer klinischer Studien die IOL-Programme der 2019 übernommenen US-Firma PowerVision beendet.
Abschreiber belastet Gewinn
Das mündete in einem Abschreiber von 402 Millionen Dollar, was auf die nicht-bereinigten Gewinnzahlen drückte. IOL steht für Intraocular Lens, eine künstliche Linse, die bei einer Katarakt-Operation ins Auge eingesetzt wird.
Die Beendigung des Programms könnte die Bedenken hinsichtlich der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des IOL-Geschäfts bei Alcon verstärken, hält Ludwig fest. Sibylle Bischofberger von der Bank Vontobel weist aber darauf hin, dass Alcon seit Kurzem mit dem US-Unternehmen RxSight bei verstellbaren Intraokularlinsen kooperiere.
Gewinnziele für 2026 angehoben
Alcon hat die Gewinnziele für das laufende Jahr etwas erhöht: Der Kerngewinn je Aktie und die operative Kernmarge sollen stärker als bisher versprochen steigen. Letzter Punkt dürfte aber ausschliesslich auf die erwartete Zollrückerstattung aus den USA zurückzuführen sein, schreibt Sandra Dietschy von Octavian.
Zürich (awp)
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