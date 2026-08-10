DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades GEA-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der GEA-Anteile betrug an diesem Tag 37.00 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, befänden sich nun 27.027 GEA-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 63.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’724.32 EUR wert. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’724.32 EUR entspricht einer Performance von +72.43 Prozent.

GEA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.39 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch