Intel Aktie 941595 / US4581401001
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11.08.2026 13:12:00
Chipkonzern Intel stockt Kapitalerhöhung für KI-Nachfrage auf - Aktie setzt Talfahrt fort
Der Chipkonzern Intel stockt seine laufende Kapitalerhöhung für den Ausbau seiner KI-Kapazitäten um ein Drittel auf.
Bereits vor dem Haupthandel zu Wochenbeginn hatte Intel Pläne öffentlich gemacht, sich wegen des steigenden Bedarfs nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) frisches Geld über neue Aktien zu besorgen. Über eine Mehrzuteilungsoption könnte die Gesamtsumme der Kapitalerhöhung nun noch auf 23 Milliarden Dollar anwachsen. Üblicherweise werden solche "Greenshoe" genannten Optionen auch ausgeschöpft.
Die Intel-Aktie, die am Vortag an der NASDAQ 4,06 Prozent tiefer bei 97,52 US-Dollar geschlossen hatte, zeigt sich vorbörslich weitere 1,25 Prozent tiefer bei 96,30 US-Dollar.
SANTA CLARA (awp international)
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