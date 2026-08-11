Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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11.08.2026 14:02:00
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
Die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA will die Beschränkungen für eine Klasse von Schlafmitteln lockern, zu der auch das von Idorsia entwickelte Medikament Quviviq gehört.
Die DEA begründe dies damit, dass diese Wirkstoffe keine körperliche oder psychische Abhängigkeit verursachten, teilte Idorsia am Dienstag mit. Eine Einstufung in die niedrigste Stufe für kontrollierte Substanzen könnte den Zugang für Patienten erleichtern und den administrativen Aufwand bei Verschreibung und Abgabe reduzieren.
Idorsia begrüsst den Vorschlag der DEA. Das Unternehmen sieht darin einen wichtigen ersten Schritt, hält nach jedoch eine vollständige Aufhebung der Einstufung als kontrollierte Substanz für gerechtfertigt. Quviviq ist in den USA zur Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Schlaflosigkeit zugelassen.
Der DEA-Vorschlag kann nun für 30 Tage öffentlich kommentiert werden. Anschliessend will die Behörde über die definitive Einstufung entscheiden.
Die Idorsia-Aktie präsentiert sich an der SIX zeitweise 4,04 Prozent fester bei 6,175 CHF.
Allschwil (awp)
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