GEA Aktie 360133 / DE0006602006
59.46CHF
10.06CHF
20.35 %
11.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.09.2025 09:32:48
GEA Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Gea von 61 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Insgesamt befindet sich Gea unseres Erachtens auf gutem Weg, die angehobene Prognose für 2025 zu erreichen", schrieb Thorsten Reigber am Mittwoch. Die erste Einschätzung für 2026 habe positiv überrascht, es sei jedoch schon viel Positives eingepreist./rob/ag/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Halten
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
63.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
64.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
