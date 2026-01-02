SAFRAN 292.98 CHF -2.06% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran vor Zahlen von 315 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns für das zweite Halbjahr dürften nicht als Kurstreiber fungieren, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Branche stehe weiterhin sehr gut da, die Markterwartungen könnten aber noch höher sein./rob/edh/ajx;

