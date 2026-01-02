SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
292.98CHF
-6.15CHF
-2.06 %
15:05:10
BRXC
09.01.2026 13:27:41
SAFRAN Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran vor Zahlen von 315 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns für das zweite Halbjahr dürften nicht als Kurstreiber fungieren, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Branche stehe weiterhin sehr gut da, die Markterwartungen könnten aber noch höher sein./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
330.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
314.40 €
|
Abst. Kursziel*:
4.96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
315.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.66%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|13:27
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13:27
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|293.06
|-2.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:14
|
Jefferies & Company Inc.
AB InBev Buy
|14:08
|
JP Morgan Chase & Co.
Saint-Gobain Overweight
|14:07
|
JP Morgan Chase & Co.
L'Oréal Neutral
|14:06
|
JP Morgan Chase & Co.
AB InBev Overweight
|13:40
|
Barclays Capital
Lufthansa Equal Weight
|13:29
|
Barclays Capital
TUI Overweight
|13:29
|
Barclays Capital
TeamViewer Overweight