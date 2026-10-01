EQS-DD: Fuchs SE: RUDOLF FUCHS SE & Co KG, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.10.2026 / 15:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: RUDOLF FUCHS SE & Co KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Stefan Nachname(n): Fuchs Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5D56

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 35,19 EUR 572.189,40 EUR 35,19 EUR 1.072.626,39 EUR 35,19 EUR 608.787,00 EUR 35,19 EUR 35,19 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 35,1900 EUR 2.253.637,98 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Ausserhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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