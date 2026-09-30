FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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30.09.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur FUCHS SE VZ-Aktie im September 2026
Im vergangenen September haben 1 Experten die Aktie von FUCHS SE VZ wie folgt eingeschätzt.
1 Analyst empfiehlt die FUCHS SE VZ-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,00 EUR beziffert, während der aktuelle FUCHS SE VZ-Kurs an der Börse XETRA bei 43,08 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|49,00 EUR
|13,74
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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