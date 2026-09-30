FUCHS 39.88 CHF -2.54% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum hänge im zweiten Halbjahr zunehmend von der Preisentwicklung ab, schrieb Manuela Stuerzer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow und zum Ausblick auf den Quartalsbericht. Die jüngsten Preissteigerungen seien gut akzeptiert worden./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.