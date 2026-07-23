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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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23.07.2026 15:13:29

FUCHS SE VZ Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs SE nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis des Schmierstoffherstellers habe die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob zudem die langfristige Dividendenstärke des Unternehmens hervor./rob/la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Kaufen
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