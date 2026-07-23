FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
FUCHS SE VZ Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs SE nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis des Schmierstoffherstellers habe die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob zudem die langfristige Dividendenstärke des Unternehmens hervor./rob/la/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Kaufen
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
39.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
39.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-