FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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07.08.2026 10:02:29
MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: Hätte sich eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr gerechnet?
Vor Jahren FUCHS SE VZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 40.86 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.447 FUCHS SE VZ-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99.85 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 06.08.2026 auf 40.80 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 0.15 Prozent.
Zuletzt ergab sich für FUCHS SE VZ eine Börsenbewertung in Höhe von 4.96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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