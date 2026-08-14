MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 14.08.2023 wurde die FUCHS SE VZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren FUCHS SE VZ-Anteile an diesem Tag 37.12 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 26.940 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des FUCHS SE VZ-Papiers auf 39.44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’062.50 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 6.25 Prozent.

Insgesamt war FUCHS SE VZ zuletzt 4.81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch