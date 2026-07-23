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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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23.07.2026 13:53:49

FUCHS SE VZ Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Schmierstoffherstellers habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
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