FUCHS 37.09 CHF 0.95% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Schmierstoffherstellers habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.