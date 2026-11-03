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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Eine starke operative Umsetzung des Schmiermittelherstellers habe in höheren Jahreszielen gemündet, schrieb Manuela Stuerzer am Dienstag in einer Studie./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.