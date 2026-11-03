FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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03.11.2026 12:41:59
FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Eine starke operative Umsetzung des Schmiermittelherstellers habe in höheren Jahreszielen gemündet, schrieb Manuela Stuerzer am Dienstag in einer Studie./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.24 €
|
Abst. Kursziel*:
30.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.74%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
02.11.26
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31.10.26
|Analysten sehen bei FUCHS SE VZ-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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30.10.26
|MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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30.10.26
|EQS-News: FUCHS mit starken ersten neun Monaten 2026 (EQS Group)
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30.10.26
|EQS-News: FUCHS reports strong first nine months of 2026 (EQS Group)
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|EQS-News: FUCHS stärkt Präsenz in Afrika durch strategische Investitionen (EQS Group)
Analysen zu FUCHS SE VZ
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|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
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|30.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
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|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
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|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
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|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
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