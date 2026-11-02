|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MDAX-Kursverlauf
|
02.11.2026 17:58:13
MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu
So performte der MDAX am ersten Tag der Woche zum Handelsende.
Der MDAX gewann im XETRA-Handel zum Handelsschluss 1.21 Prozent auf 30’841.86 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 342.546 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.051 Prozent stärker bei 30’487.72 Punkten in den Handel, nach 30’472.32 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30’471.04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 30’900.40 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der MDAX bei 30’450.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 31’980.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29’751.62 Punkten.
Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.445 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 7.22 Prozent auf 50.50 EUR), TUI (+ 5.94 Prozent auf 7.38 EUR), Fraport (+ 4.31 Prozent auf 66.50 EUR), Lufthansa (+ 4.13 Prozent auf 7.47 EUR) und AIXTRON SE (+ 3.87 Prozent auf 33.59 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HELLA GmbH (-2.44 Prozent auf 67.90 EUR), HENSOLDT (-2.29 Prozent auf 83.66 EUR), FUCHS SE VZ (-1.54 Prozent auf 43.60 EUR), Evonik (-1.43 Prozent auf 20.74 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.01 Prozent auf 87.90 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’275’072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41.665 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Porsche Automobil-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30’855.37
|1.26%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.