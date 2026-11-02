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MDAX-Kursverlauf 02.11.2026 17:58:13

MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu

MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu

So performte der MDAX am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

AIXTRON
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Der MDAX gewann im XETRA-Handel zum Handelsschluss 1.21 Prozent auf 30’841.86 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 342.546 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.051 Prozent stärker bei 30’487.72 Punkten in den Handel, nach 30’472.32 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30’471.04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 30’900.40 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der MDAX bei 30’450.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 31’980.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29’751.62 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.445 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 7.22 Prozent auf 50.50 EUR), TUI (+ 5.94 Prozent auf 7.38 EUR), Fraport (+ 4.31 Prozent auf 66.50 EUR), Lufthansa (+ 4.13 Prozent auf 7.47 EUR) und AIXTRON SE (+ 3.87 Prozent auf 33.59 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HELLA GmbH (-2.44 Prozent auf 67.90 EUR), HENSOLDT (-2.29 Prozent auf 83.66 EUR), FUCHS SE VZ (-1.54 Prozent auf 43.60 EUR), Evonik (-1.43 Prozent auf 20.74 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.01 Prozent auf 87.90 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’275’072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41.665 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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