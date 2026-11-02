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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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02.11.2026
SWX
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02.11.2026 22:20:57

FUCHS SE VZ Hold

FUCHS
39.72 CHF -2.52%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 46 Euro gesenkt. Die Entwicklung der Preise und des Aktienkurse sollte sich normalisieren, weshalb Risiken und Chancen inzwischen ausgeglichen erschienen, begründete Constantin Hesse seine am Montag vorliegende Neubewertung des Schmierstoffherstellers. Dies gelte, obwohl Fuchs ein weiteres starkes Quartal hinter sich habe und der angehobene Ausblick immer noch konservativ erscheine./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Hold
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
43.30 € 		Abst. Kursziel*:
6.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.24%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
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02.11.26 FUCHS Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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