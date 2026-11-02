FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 46 Euro gesenkt. Die Entwicklung der Preise und des Aktienkurse sollte sich normalisieren, weshalb Risiken und Chancen inzwischen ausgeglichen erschienen, begründete Constantin Hesse seine am Montag vorliegende Neubewertung des Schmierstoffherstellers. Dies gelte, obwohl Fuchs ein weiteres starkes Quartal hinter sich habe und der angehobene Ausblick immer noch konservativ erscheine./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Hold
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43.30 €
|
Abst. Kursziel*:
6.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.24%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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|Analysten sehen bei FUCHS SE VZ-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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30.10.26
|EQS-News: FUCHS reports strong first nine months of 2026 (EQS Group)
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Analysen zu FUCHS SE VZ
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|Jefferies & Company Inc.
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|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
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|FUCHS Hold
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|FUCHS Hold
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|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|FUCHS Halten
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|FUCHS Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
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