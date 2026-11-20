Heute vor 10 Jahren wurden Trades der FUCHS SE VZ-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FUCHS SE VZ-Papier 37.78 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.647 FUCHS SE VZ-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 44.48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117.75 EUR wert. Mit einer Performance von +17.75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 5.36 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch