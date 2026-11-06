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|Lohnendes FUCHS SE VZ-Investment?
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06.11.2026 10:02:07
MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen FUCHS SE VZ-Einstiegs gewesen.
FUCHS SE VZ-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39.26 EUR. Bei einem FUCHS SE VZ-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.471 FUCHS SE VZ-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (43.46 EUR), wäre die Investition nun 1’106.98 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10.70 Prozent.
FUCHS SE VZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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