MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

FUCHS SE VZ-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39.26 EUR. Bei einem FUCHS SE VZ-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.471 FUCHS SE VZ-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (43.46 EUR), wäre die Investition nun 1’106.98 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10.70 Prozent.

FUCHS SE VZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch