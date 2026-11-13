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|Profitabler FUCHS SE VZ-Einstieg?
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13.11.2026 10:02:23
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren FUCHS SE VZ-Anteile 42.74 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investierten, hätten nun 233.973 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Papiere wären am 12.11.2026 10’290.13 EUR wert, da der Schlussstand 43.98 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.90 Prozent vermehrt.
FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.32 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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13.11.26
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10.11.26
|EQS-AFR: Fuchs SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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10.11.26
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
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|Warburg Research
|10.11.26
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|03.11.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
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|23.07.25
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|Baader Bank
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|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
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|31.07.25
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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