MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren FUCHS SE VZ-Anteile 42.74 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investierten, hätten nun 233.973 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Papiere wären am 12.11.2026 10’290.13 EUR wert, da der Schlussstand 43.98 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.90 Prozent vermehrt.

FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.32 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch