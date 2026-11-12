FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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12.11.2026 12:32:53
FUCHS SE VZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Eine Roadshow mit dem Schmierstoffhersteller habe die Preisdisziplin und die strukturellen Wachstumstreiber untermauert, schrieb Sebastian Ubert am Donnerstag./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.32 €
|
Abst. Kursziel*:
28.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.45%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
10.11.26
|EQS-AFR: Fuchs SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-AFR: Fuchs SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
06.11.26
|MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX in Grün (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Analysten sehen bei FUCHS SE VZ-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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30.10.26
|MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu FUCHS SE VZ
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|Warburg Research
|10.11.26
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|03.11.26
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|Deutsche Bank AG
|02.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Warburg Research
|10.11.26
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|Warburg Research
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|02.11.26
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|02.11.26
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|27.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
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