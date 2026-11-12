FUCHS 40.21 CHF 0.41% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Eine Roadshow mit dem Schmierstoffhersteller habe die Preisdisziplin und die strukturellen Wachstumstreiber untermauert, schrieb Sebastian Ubert am Donnerstag./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.