FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
FUCHS SE VZ Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach Zahlen des Schmierstoffherstellers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Quartal lägen zwei Prozent über den Konsensschätzungen, während der freie Barmittelzufluss sogar um 38 Prozent darüber liege, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Die Ziele für 2026 sieht er im Rahmen der Erwartungen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.64 €
|
Abst. Kursziel*:
63.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.17%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: FUCHS concludes financial year 2025 with solid results (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: FUCHS schliesst Geschäftsjahr 2025 mit solidem Ergebnis ab (EQS Group)
|
19.03.26
|Ausblick: FUCHS SE VZ stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.03.26
|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.03.26
|MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
13.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
06.03.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|08:37
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|30.00
|-3.23%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|
Jefferies & Company Inc.
FUCHS Buy
|08:33
|
JP Morgan Chase & Co.
FUCHS Overweight
|08:24
|
JP Morgan Chase & Co.
Rio Tinto Neutral
|07:52
|
Barclays Capital
IONOS Overweight
|07:51
|
Barclays Capital
RATIONAL Overweight
|07:51
|
Barclays Capital
LANXESS Underweight
|07:49
|
Barclays Capital
Sartorius Stedim Biotech Overweight