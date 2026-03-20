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20.03.2026 08:37:37

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach Zahlen des Schmierstoffherstellers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Quartal lägen zwei Prozent über den Konsensschätzungen, während der freie Barmittelzufluss sogar um 38 Prozent darüber liege, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Die Ziele für 2026 sieht er im Rahmen der Erwartungen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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03.02.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
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