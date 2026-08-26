FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
FRIEDRICH VORWERK Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 65 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Friedrich Vorwerk, Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas, Strom und Wasserstoff, habe im ersten Halbjahr hervorragende Margen erzielt. Das obere Ende der neuen operativen Ergebniszielspanne sei erreichbar. Das mittelfristige Potenzial sei allerdings ungewisser, so Comtesse zu seiner neutralen Haltung. Seine Favoriten für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69.70 €
|
Abst. Kursziel*:
3.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
70.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.86%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
|
25.08.26
|XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verliert am Montagmittag (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
18.08.26
|EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, buy (EQS Group)
|
18.08.26
|EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, Kauf (EQS Group)