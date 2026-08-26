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FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11

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26.08.2026 09:08:58

FRIEDRICH VORWERK Hold

FRIEDRICH VORWERK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 65 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Friedrich Vorwerk, Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas, Strom und Wasserstoff, habe im ersten Halbjahr hervorragende Margen erzielt. Das obere Ende der neuen operativen Ergebniszielspanne sei erreichbar. Das mittelfristige Potenzial sei allerdings ungewisser, so Comtesse zu seiner neutralen Haltung. Seine Favoriten für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
69.70 € 		Abst. Kursziel*:
3.30%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
70.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.86%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
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