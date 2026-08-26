NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 65 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Friedrich Vorwerk, Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas, Strom und Wasserstoff, habe im ersten Halbjahr hervorragende Margen erzielt. Das obere Ende der neuen operativen Ergebniszielspanne sei erreichbar. Das mittelfristige Potenzial sei allerdings ungewisser, so Comtesse zu seiner neutralen Haltung. Seine Favoriten für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck;