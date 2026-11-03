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Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

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03.11.2026 12:39:22

Fresenius SECo Overweight

Fresenius
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe eine bedeutende Erweiterung seines Biosimilar-Portfolios durch eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics bekanntgegeben, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Voraussetzungen für das große Potenzial dieses Marktes nach 2030 zu schaffen./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.20 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47.99 € 		Abst. Kursziel*:
15.02%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.72%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
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02.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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30.10.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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