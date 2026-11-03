Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe eine bedeutende Erweiterung seines Biosimilar-Portfolios durch eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics bekanntgegeben, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Voraussetzungen für das große Potenzial dieses Marktes nach 2030 zu schaffen./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.99 €
|
Abst. Kursziel*:
15.02%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.72%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
13:28
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Grünes Vorzeichen bei Fresenius-Aktie: Allianz erweitert Biosimilars-Portfolio - Ausblick bestätigt (Dow Jones)
|
02.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
02.11.26
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Fresenius SE-Aktie mit Overweight (finanzen.ch)
|
02.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
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