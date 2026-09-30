Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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30.09.2026 18:00:38
Fresenius SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Fresenius SE veröffentlicht.
3 Experten raten die Fresenius SE-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 56,50 EUR beziffert, während der aktuelle Fresenius SE-Kurs an der Börse XETRA bei 44,75 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|56,00 EUR
|25,14
|17.09.2026
|Barclays Capital
|57,50 EUR
|28,49
|16.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|09.09.2026
|UBS AG
|56,00 EUR
|25,14
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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