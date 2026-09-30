DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fresenius SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47.40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investierten, hätten nun 210.970 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 44.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’324.89 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6.75 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Fresenius SE eine Marktkapitalisierung von 26.17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch