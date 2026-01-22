Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.01.2026 06:40:22

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
34.34 CHF 1.65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington nahm am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für 2026 vor. Er berücksichtigte dabei den Währungs-Gegenwind sowie die schnellere Umsetzung des Aktienrückkaufprogramms. Mit seiner Prognose für das bereinigte operative Ergebnis liegt er nun nach eigener Aussage 7 Prozent unter dem Marktkonsens./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37.40 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
38.03 € 		Abst. Kursziel*:
-1.66%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
37.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.27%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

