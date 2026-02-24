Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
35.27CHF
-1.62CHF
-4.39 %
10:32:09
SWX
24.02.2026 08:25:33
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Fresenius Medical Care
35.55 CHF -6.00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Der Ausblick auf eine Stagnation dürfte eher enttäuschen./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
38.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.88%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
38.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.38%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
