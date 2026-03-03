Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursverlauf 03.03.2026 15:58:35

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer bekommen nachmittags kalte Füsse

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer bekommen nachmittags kalte Füsse

LUS-DAX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Infineon
38.27 CHF -6.00%
Kaufen Verkaufen

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 3.87 Prozent auf 23’648.00 Punkte nach.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24’426.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’596.00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’734.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23’776.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23’060.00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3.74 Prozent abwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25’509.50 Punkten. 23’596.00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 1.97 Prozent auf 237.90 EUR), QIAGEN (+ 0.36 Prozent auf 41.45 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.43 Prozent auf 39.67 EUR), Rheinmetall (-1.29 Prozent auf 1’606.50 EUR) und Scout24 (-1.42 Prozent auf 69.35 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Beiersdorf (-18.85 Prozent auf 85.00 EUR), Siemens Energy (-6.96 Prozent auf 151.05 EUR), Infineon (-5.61 Prozent auf 41.93 EUR), Continental (-5.41 Prozent auf 66.78 EUR) und Deutsche Bank (-5.33 Prozent auf 27.69 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5’695’483 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 195.098 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 6.56 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

