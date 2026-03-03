Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’403 -3.1%  SPI 18’450 -3.0%  Dow 47’786 -2.3%  DAX 23’687 -3.9%  Euro 0.9080 -0.3%  EStoxx50 5’755 -3.9%  Gold 5’045 -5.2%  Bitcoin 52’440 -2.1%  Dollar 0.7850 0.8%  Öl 83.7 7.2% 
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

DAX-Kursentwicklung 03.03.2026 15:58:35

Schwacher Handel: DAX am Dienstagnachmittag unter Druck

Schwacher Handel: DAX am Dienstagnachmittag unter Druck

Der DAX bricht aktuell massiv ein.

Rheinmetall
1461.61 CHF -1.56%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag fällt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 3.70 Prozent auf 23’726.25 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.165 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1.75 Prozent schwächer bei 24’207.44 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24’638.00 Punkten am Vortag.

Bei 24’239.52 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’603.77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der DAX einen Wert von 24’780.79 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.12.2025, den Wert von 23’693.71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23’147.02 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.31 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25’507.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’603.77 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 1.97 Prozent auf 237.90 EUR), QIAGEN (+ 0.36 Prozent auf 41.45 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.43 Prozent auf 39.67 EUR), Rheinmetall (-1.29 Prozent auf 1’606.50 EUR) und Scout24 (-1.42 Prozent auf 69.35 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Beiersdorf (-18.85 Prozent auf 85.00 EUR), Siemens Energy (-6.96 Prozent auf 151.05 EUR), Infineon (-5.61 Prozent auf 41.93 EUR), Continental (-5.41 Prozent auf 66.78 EUR) und Deutsche Bank (-5.33 Prozent auf 27.69 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’695’483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 195.098 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

