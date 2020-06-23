Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
81.20CHF
9.20CHF
12.78 %
23.06.2020
SWX
30.10.2025 14:00:59
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Fresenius Medical Care
43.30 CHF -0.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen von Davita mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des US-Konkurrenten habe die Erwartungen verfehlt und außerdem hätten die Amerikaner ihre Zielspanne eingeengt, schrieb David Adlington am Donnerstag./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
41.50 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
46.80 €
Abst. Kursziel*:
-11.32%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
46.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11.13%
Analyst Name::
David Adlington
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
