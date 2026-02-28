Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FedEx Aktie

28.02.2026

Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie im Februar 2026

Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie im Februar 2026

So haben Experten die FedEx-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

FedEx
298.01 CHF -0.85%
12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur FedEx-Aktie veröffentlicht.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 396,08 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 9,08 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von FedEx in Höhe von 387,00 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.425,00 USD9,8213.02.2026
JP Morgan Chase & Co.294,00 USD-24,0313.02.2026
Barclays Capital450,00 USD16,2810.02.2026
UBS AG412,00 USD6,4604.02.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

