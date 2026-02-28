FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Experten-Prognosen
|
28.02.2026 22:30:39
Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie im Februar 2026
So haben Experten die FedEx-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur FedEx-Aktie veröffentlicht.
9 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 396,08 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 9,08 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von FedEx in Höhe von 387,00 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|425,00 USD
|9,82
|13.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|294,00 USD
|-24,03
|13.02.2026
|Barclays Capital
|450,00 USD
|16,28
|10.02.2026
|UBS AG
|412,00 USD
|6,46
|04.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
27.02.26
|FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Abend nordwärts (finanzen.ch)
|
27.02.26
|FedEx Aktie News: FedEx zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.02.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.02.26
|FedEx-Aktie legt zu: Klage auf Rückerstattung von Trump-Zöllen (AWP)
|
24.02.26
|Versandriese FedEx klagt auf Rückerstattung von Trump-Zöllen (Spiegel Online)
|
24.02.26
|FedEx sues Trump administration for tariff refunds (Financial Times)
|
24.02.26
|FedEx sues Trump administration for tariff refunds (Financial Times)
|
19.02.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)