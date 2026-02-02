Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
35.16CHF
0.91CHF
2.66 %
11:27:45
SWX
03.02.2026 09:48:46
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Fresenius Medical Care
35.30 CHF 0.70%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Quartalszahlen des Konkurrenten DaVita zeigten für FMC ein gemischtes Bild, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. So liege der Gewinnausblick der US-Amerikaner klar über der Markterwartung, die Volumenprognose aber unter seiner Schätzung für jene des deutschen Dialyseanbieters./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
47.50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
38.49 €
|
Abst. Kursziel*:
23.41%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
38.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.25%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
