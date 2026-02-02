LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Quartalszahlen des Konkurrenten DaVita zeigten für FMC ein gemischtes Bild, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. So liege der Gewinnausblick der US-Amerikaner klar über der Markterwartung, die Volumenprognose aber unter seiner Schätzung für jene des deutschen Dialyseanbieters./rob/ajx/ag;