Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen dürfte 2026 ein Übergangsjahr für die Erträge des Dialyseanbieters werden, schrieb Graham Doyle am Montagnachmittag. Insofern könnte das Management ein Ergebniswachstum (Ebit) zwischen null und einem mittleren einstelligen Prozentbereich prognostizieren./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



