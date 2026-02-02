Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen dürfte 2026 ein Übergangsjahr für die Erträge des Dialyseanbieters werden, schrieb Graham Doyle am Montagnachmittag. Insofern könnte das Management ein Ergebniswachstum (Ebit) zwischen null und einem mittleren einstelligen Prozentbereich prognostizieren./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
39.99 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.98%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
40.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.05%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
