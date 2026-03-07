So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein

Die Netflix-Aktie wurde im Februar 2026 von 4 Analysten analysiert.

3 Experten stufen die Netflix-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Netflix-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 114,75 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 18,51 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 96,24 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 27.02.2026 Jefferies & Company Inc. 134,00 USD 39,24 27.02.2026 Bernstein Research 115,00 USD 19,49 18.02.2026

