Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.9011 -0.6%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’171 1.7%  Bitcoin 53’127 -4.0%  Dollar 0.7765 -0.6%  Öl 93.3 10.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein
Tipps für Autofahrer: Wie man Sprit und bares Geld spart
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar
Suche...
eToro entdecken

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie unter der Lupe 07.03.2026 13:11:00

So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein

So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Netflix-Aktie.

Netflix
76.25 CHF -1.51%
Kaufen Verkaufen

Die Netflix-Aktie wurde im Februar 2026 von 4 Analysten analysiert.

3 Experten stufen die Netflix-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Netflix-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 114,75 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 18,51 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 96,24 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--27.02.2026
Jefferies & Company Inc.134,00 USD39,2427.02.2026
Bernstein Research115,00 USD19,4918.02.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von Netflix, Paramount und Warner im Fokus: Kampf um Übernahme geht weiter
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht
Paramount mit höherem Gebot zurück im Rennen um Warner Bros.

Bildquelle: jejim / Shutterstock.com,XanderSt / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten