Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Aktie unter der Lupe
|
07.03.2026 13:11:00
So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Netflix-Aktie.
Die Netflix-Aktie wurde im Februar 2026 von 4 Analysten analysiert.
3 Experten stufen die Netflix-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Netflix-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 114,75 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 18,51 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 96,24 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|27.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|134,00 USD
|39,24
|27.02.2026
|Bernstein Research
|115,00 USD
|19,49
|18.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: jejim / Shutterstock.com,XanderSt / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
06.03.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Abend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Künstliche Intelligenz: Netflix kauft KI-Firma von Ben Affleck (Spiegel Online)
|
03.03.26
|Netflix warns Paramount-Warner Bros deal will lead to job losses (Financial Times)
|
02.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)