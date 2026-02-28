Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experten-Meinungen 28.02.2026 22:30:39

Boeing-Aktie: Was Analysten von Boeing erwarten

Boeing-Aktie: Was Analysten von Boeing erwarten

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Boeing-Aktie.

Boeing
176.55 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Boeing-Aktie veröffentlicht.

4 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 290,75 USD, was einem Anstieg von 63,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 227,53 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.295,00 USD29,6519.02.2026
Bernstein Research298,00 USD30,9717.02.2026
RBC Capital Markets275,00 USD20,8610.02.2026
DZ BANK--04.02.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD29,6502.02.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

