Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
34.82CHF
0.87CHF
2.56 %
10:56:43
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.02.2026 08:55:56
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Fresenius Medical Care
35.00 CHF 0.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Die Marktteilnehmer hätten ihre Erwartungen an eine schnelle Erholung der Dialyse-Behandlungszahlen in den USA zuletzt immer deutlicher zurückgeschraubt, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Darüber hinaus werde auf eine Verbesserung der Profitabilität gewartet./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
38.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.26%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
38.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.61%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:48
|Underperform von Jefferies & Company Inc. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Experten sehen bei Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie weniger Potenzial (finanzen.net)
|
27.01.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight (finanzen.ch)
|
26.01.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.01.26
|Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
|
26.01.26
|DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|34.80
|2.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:38
|
Barclays Capital
DHL Group Equal Weight
|09:33
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nokia Sell
|09:31
|
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy
|09:27
|
Goldman Sachs Group Inc.
RWE Buy
|09:27
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|09:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Intesa Sanpaolo Overweight
|09:11
|
JP Morgan Chase & Co.
Mercedes-Benz Group Overweight