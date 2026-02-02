Fresenius Medical Care 35.00 CHF 0.59% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Die Marktteilnehmer hätten ihre Erwartungen an eine schnelle Erholung der Dialyse-Behandlungszahlen in den USA zuletzt immer deutlicher zurückgeschraubt, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Darüber hinaus werde auf eine Verbesserung der Profitabilität gewartet./ag/jha/;

