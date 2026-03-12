Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Emmanuel Papadakis blieb nach der Telefonkonferenz der Schweizer bei seiner ersten Einschätzung nach der Gazyva-Studie, dass das Mittel gegen die Autoimmunerkrankung Lupus zwar wettbewerbsfähig, aber nicht bahnbrechend sein dürfte, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/bek;
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
340.00 CHF
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
321.60 CHF
Abst. Kursziel*:
5.72%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
320.44 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
6.11%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
KGV*:
-
