Kering Aktie 21591 / FR0000121485
230.25CHF
-3.53CHF
-1.51 %
13:38:52
BRXC
12.03.2026 11:56:21
Kering Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Hold" belassen. Zuerst gehe es um Begehrlichkeit der Kunden für die Luxusmarken, dann dürften die Ergebnisse folgen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Veranstaltung mit dem neuen Chef des Luxuskonzerns, Luca de Meo, in Paris./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Hold
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
295.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
256.20 €
|
Abst. Kursziel*:
15.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
255.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.55%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
