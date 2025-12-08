Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.12.2025 07:48:22

freenet Outperform

freenet
26.30 CHF 0.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Freenet von 39,40 auf 37,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anpassung der Strategie unter dem neuen Konzernchef, etwa mit Blick auf das Geschäftsportfolio, mache Sinn, schrieb Ulrich Rathe am Freitagabend. Gleichzeit wolle die neue Führung an der Kapitalverwendung festhalten. Alles in allem sieht der Analyst eine Gelegenheit./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Outperform
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
37.60 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28.02 € 		Abst. Kursziel*:
34.19%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
28.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.09%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse