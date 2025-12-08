NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Freenet von 39,40 auf 37,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anpassung der Strategie unter dem neuen Konzernchef, etwa mit Blick auf das Geschäftsportfolio, mache Sinn, schrieb Ulrich Rathe am Freitagabend. Gleichzeit wolle die neue Führung an der Kapitalverwendung festhalten. Alles in allem sieht der Analyst eine Gelegenheit./rob/mis/ag;