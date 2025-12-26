TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 26.12.2020 wurde das freenet-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17.12 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 584.283 freenet-Anteilen. Die gehaltenen freenet-Anteile wären am 23.12.2025 17’107.80 EUR wert, da der Schlussstand 29.28 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71.08 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von freenet belief sich jüngst auf 3.45 Mrd. Euro. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines freenet-Anteils lag damals bei 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

