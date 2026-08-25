Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit Zuschlägen

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.16 Prozent stärker bei 3’572.64 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 563.107 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.183 Prozent auf 3’573.32 Punkte an der Kurstafel, nach 3’566.78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’569.89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’586.58 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der TecDAX bei 3’409.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’628.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Wert von 3’413.81 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 3.96 Prozent. Bei 3’994.94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’010.36 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 3.77 Prozent auf 33.54 EUR), AIXTRON SE (+ 2.47 Prozent auf 17.04 EUR), Infineon (+ 1.86 Prozent auf 36.48 EUR), Nordex (+ 1.04 Prozent auf 29.26 EUR) und Ottobock (+ 1.00 Prozent auf 65.60 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-1.65 Prozent auf 45.30 EUR), CANCOM SE (-1.64 Prozent auf 27.05 EUR), Kontron (-0.97 Prozent auf 22.44 EUR), freenet (-0.95 Prozent auf 29.16 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.82 Prozent auf 38.70 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 786’419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237.737 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.12 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch