freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

19.48
CHF
0.64
CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
freenet
25.93 CHF -2.01%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ergebniskennziffern des Mobilfunkdienstleisters seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wermutstropfen sei allerdings die unerwartet schwache Kundenentwicklung bei waipu.tv gewesen. Er schraubte seine Prognosen für 2025 und die Folgejahre etwas nach unten./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

