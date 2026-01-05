Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'146 -0.9%  SPI 18'084 -0.8%  Dow 48'382 0.7%  DAX 24'683 0.6%  Euro 0.9285 -0.1%  EStoxx50 5'889 0.7%  Gold 4'418 2.0%  Bitcoin 73'977 2.0%  Dollar 0.7952 0.4%  Öl 61.0 0.3% 
freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

26.96
CHF
-0.22
CHF
-0.81 %
12:49:11
SWX
05.01.2026 11:24:22

freenet Neutral

freenet
27.08 CHF -1.00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 29,50 Euro genannt. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Neutral
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
29.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
29.26 € 		Abst. Kursziel*:
0.82%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
29.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.96%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse