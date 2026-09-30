flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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01.10.2026 13:35:36
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
26.95 CHF -2.65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 51 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers kappte am Mittwoch seinen Bewertungsmultiplikator aufgrund der überdurchschnittlich hohen Abhängkeit von der Zinsentwicklung./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.50 €
|
Abst. Kursziel*:
71.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.21%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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25.09.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)