flatexDEGIRO 26.95 CHF -2.65% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 51 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers kappte am Mittwoch seinen Bewertungsmultiplikator aufgrund der überdurchschnittlich hohen Abhängkeit von der Zinsentwicklung./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.