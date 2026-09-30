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30.09.2026 18:00:38

flatexDEGIRO-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

flatexDEGIRO
27.05 CHF -2.29%
Kaufen Verkaufen

4 Analysten gaben ihre Einschätzung der flatexDEGIRO-Aktie preis.

4 Experten stufen die flatexDEGIRO-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 48,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 18,78 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der flatexDEGIRO-Aktie von 29,22 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG48,00 EUR64,2729.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)48,00 EUR64,2725.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)48,00 EUR64,2722.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)48,00 EUR64,2707.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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