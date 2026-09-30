flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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30.09.2026 18:00:38
flatexDEGIRO-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der flatexDEGIRO-Aktie preis.
4 Experten stufen die flatexDEGIRO-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 48,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 18,78 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der flatexDEGIRO-Aktie von 29,22 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|48,00 EUR
|64,27
|29.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|48,00 EUR
|64,27
|25.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|48,00 EUR
|64,27
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|48,00 EUR
|64,27
|07.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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