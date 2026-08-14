MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem flatexDEGIRO-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen flatexDEGIRO-Anteile letztlich bei 3.94 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 253.566 flatexDEGIRO-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 8’940.73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35.26 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 794.07 Prozent.

Zuletzt verbuchte flatexDEGIRO einen Börsenwert von 3.80 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-IPO fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der flatexDEGIRO-Aktie lag damals bei 4.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch