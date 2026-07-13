flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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flatexDEGIRO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rentenreform in Deutschland dürfte sich ab dem nächsten Jahr positiv auf die Geschäfte des Online-Brokers auswirken, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Reform dürfte nicht nur zum Kundenwachstum und zum verwalteten Vermögen betragen, sondern auch die Gebühreneinnahmen erhöhen. Derweil lägen die noch größeren Chancen in einer breiteren Akzeptanz bei Privatanlegern, stärkeren langfristigen Sparströmen hin zu Online-Brokern und einer höheren Plattformbindung, da neue Kunden im Laufe der Zeit aktiver an den Kapitalmärkten würden./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.04 €
|
Abst. Kursziel*:
20.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.48%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
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